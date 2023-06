Mercato NBA, Rockets pronti a coprire d’oro VanVleet

Gli Houston Rockets sarebbero pronti a offrire a Fred VanVleet due anni di contratto al massimo salariale. Secondo quanto riporta Marc Stein, la cifra si aggirerebbe intorno a 83.6 milioni di dollari spalmati sul biennio 2023-2025, oltre i 40 milioni annui. VanVleet diventerebbe il primo giocatore undrafted a ricevere un contratto di queste dimensioni.

Si era già capito che la storia traVanVleet e i Toronto Raptors fosse giunta al termine. Non per screzi interni. Semplicemente perché le fondamenta su cui in Canada si è deciso di costruire il futuro corrispondono al nome di Scottie Barnes. E il veterano prescelto per fargli da spalla è Pascal Siakam. Insomma: per VanVleet di spazio non ce n’è, e lo aveva capito la stessa guardia quando due settimane fa aveva rifiutato la player option da 22.8 milioni di dollari. Senza avere poi garanzie di un contratto altrettanto ricco per un giocatore di 29 anni. La parola fine, però, non è ancora stata scritta.

Allo stesso modo, le scelte degli Houston Rockets al Draft 2023 (Amen Thompson e Cam Whitmore) sembrano aver chiuso le porte in faccia al tanto mormorato ritorno di Harden in Texas. Evidente la direzione scelta dai Rockets: spazio ai giovani. Un core di giovani stelle, a partire da Jalen Green, Kevin Porter Jr., Alperen Sengun e Jabari Smith. VanVleet si sposerebbe bene con il progetto. Nell’annata del titolo in Canada ha già dimostrato di poter essere letale senza essere il ball handler principale. Lì era stato Lowry, adesso dovrebbe essere Green. In più, aggiungerebbe al roster di Ime Udoka un veterano nello spogliatoio. La free agency inizia ufficialmente venerdì sera. Non bisognerà attendere molto per conoscere il destino di VanVleet.

