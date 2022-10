NBA, Kyrie Irving risponde alla polemiche dopo il suo ultimo tweet: “Etichetta antisemita è ingiustificata”

Un’altra controversia per Kyrie Irving. Il playmaker dei Nets l’altro ieri ha pubblicizzato sul suo account Twitter il film Hebrews to Negroes: Wake Up Black America, uscito nel 2018 e basato sull’omonimo libro chiaramente antisemita. Il proprietario della franchigia, Joe Tsai, nelle scorse ore aveva risposto in maniera piccata al tweet di Kyrie:

A 48 ore dal suo tweet, che non ha cancellato, il play ha reagito a sua volta:

I am an OMNIST and I meant no disrespect to anyone’s religious beliefs. The “Anti-Semitic” label that is being pushed on me is not justified and does not reflect the reality or truth I live in everyday. I embrace and want to learn from all walks of life and religions.

Hélà🤞🏾♾

