NBA, Memphis evita l’eliminazione: Lakers già con la testa a gara 6

Reazione d’orgoglio da parte dei Memphis Grizzlies. I padroni di casa, sotto 1-3 nella serie con i Los Angeles Lakers, rispondono e conquistano una fatidica gara 5 (116-99).

I Grizzlies dominano abbondantemente il primo quarto (38-24) e il terzo (33-24), e poi si limitano ad amministrare il vantaggio nell’ultima frazione di gioco. Per i padroni di casa, i migliori sono Desmond Bane (33 punti, 10 rimbalzi, 12/21 al tiro e 4/9 da tre), Ja Morant (31 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, con il 50% dal campo) e Jaren Jackson Jr. (18 punti, ma grande efficienza difensiva).

I Lakers, al contrario, iniziano molto male la partita, e si ritrovano a dover inseguire sin dalle prime battute. Le difficoltà sembrano partire da LeBron James (15 punti e 10 rimbalzi, con un misero 5/17 dal campo), apparso stanco in parecchi momenti della partita.

“Devo giocare meglio. Stanotte non ho dato il massimo. In difesa ho giocato bene, ma in attacco ho faticato parecchio. Dobbiamo tutti fare un lavoro migliore e aiutarci a vicenda.”