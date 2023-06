NBA, Wembanyama e rilancio Spurs; Tony Parker: “È in ottime mani”

L’approdo di Victor Wembanyama a San Antonio ricolloca gli Spurs al centro del panorama NBA. Tony Parker, che con il connazionale ha costruito un legame piuttosto stretto, ha commentato così ad Associated Press l’esito del Draft 2023.

Di seguito le parole del franco-belga, quattro volte campione NBA con i neroargento:

“So che voleva andare a San Antonio quindi sembra quasi destino, con l’asse francese che abbiamo consolidato negli anni. Porterà avanti la legacy, è davvero bello. Ha delle abilità uniche, non abbiamo mai visto un [giocatore di] 2.26 tirare così, con quella proprietà di palleggio e la sua visione di gioco. È qualcosa di semplicemente diverso. Sono molto felice per lui e impaziente di vederlo giocare con gli Spurs. […] Penso sia il posto perfetto per lui. È in ottime mani.”