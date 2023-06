NBA Draft 2023: scambio di prime scelte tra Denver e Indiana

E così ebbe tutto inizio. Si preannunciava un Draft movimentato, e già arrivano i primi segnali. A meno di 36 ore dall’inizio della nuova stagione, ecco la prima trade. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, i Denver Nuggets cedono la scelta numero 40 e la loro prima scelta 2024 agli Indiana Pacers in cambio delle scelte 29 e 32 del Draft 2023.

Questa mossa arriva dopo lo scambio con il tempismo più strano degli ultimi tempi. Protagonisti sempre i Nuggets nel bel mezzo delle Finals. Il 9 giugno, la franchigia del Colorado aveva acquisito dagli Oklahoma City Thunder la più bassa delle prime scelte 2024 e due seconde scelte in cambio di una prima scelta 2029. È dunque evidente che qualcosa bolle in pentola a Denver. Vista la decisione di Bruce Brown di rinunciare all’ultimo anno di contratto ed diventare unrestricted free agent, è probabile che Denver voglia sfruttare il capitale accumulato per ringiovanire la rosa. Tra i nomi da tenere d’occhio ci sono sicuramente Jamie Jaquez, Jordan Walsh, Colby Jones e Andre Jackson.

Per quanto riguarda Indiana, il president of basketball operations Kevin Pritchard non aveva mai nascosto il desiderio di cedere qualcuna delle sue cinque scelte al Draft 2023. La più probabile indiziata sembrava essere quella più alta, la numero 7. Per ora, invece, ha operato alla fine del primo giro. Ma di tempo ce n’è ancora molto.

