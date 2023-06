NBA Draft 2023, Mitch Kupchak e gli Hornets indecisi sulla seconda scelta

In questo Draft ricchissimo di talenti, gli Charlotte Hornets hanno l’occasione di migliorare il futuro della franchigia. Possono contare sulla seconda scelta assoluta, e quindi – con quasi assoluta certezza – potranno scegliere il miglior giocatore che non si chiama Wembanyama. Il general manager Mitch Kupchak ha parlato di due talenti osservati con grande attenzione, e la scelta ricadrà quindi su uno di loro. Non ha però totalmente escluso di scambiare la scelta, in caso di offerta molto allettante.

Kupchak non ha voluto dire chi fossero questi due giocatori, ma a inizio settimana Adrian Wojnarowski aveva riportato che si tratta di Brandon Miller, ala in uscita da Alabama, e Scoot Henderson, guardia della G League Ignite. Ieri, in una sessione stampa pre-Draft, il GM degli Hornets ha detto:

“Ho anticipato che avremmo sfruttato la seconda scelta, ma non posso ancora totalmente escludere che non la scambieremo. E’ una scelta molto ambita nella lega in questo momento. Sareste sorpresi se sapeste le offerte che mi sono arrivate e quali giocatori potrebbero essere coinvolti. Quindi saremo in ascolto fino all’ultimo minuto, ma in questo momento mi aspetto che useremo noi la seconda scelta assoluta”

Scoot Henderson gioca nella stessa posizione di LaMelo Ball, e non sarebbe quindi il fit perfetto per Charlotte. Mitch Kupchak ha però detto che gli Hornets non possono pensare solo al fit, ed è importante prendere il miglior giocatore disponibile:

“Non penso che siamo al punto in cui siamo messi abbastanza bene da poter pensare al fit. L’anno prossimo, tocchiamo ferro, se riusciremo a rimanere in salute potremmo trovarci nella situazione in cui potremo pensare al fit. Ma al momento dobbiamo prendere il miglior giocatore a disposizione. Dobbiamo prendere il giocatore che riteniamo migliore per il futuro della squadra”

