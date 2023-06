Mercato NBA, Miami perde Beal e ora punta tutto su Lillard: le potenziali offerte

I Miami Heat vogliono reagire sul mercato NBA dopo la mossa dei Phoenix Suns i quali si sono aggiudicati – nella giornata di ieri – Bradley Beal, con una trade che porta Chris Paul in direzione opposta (Washington, ndr). In questo senso, Miami perde il primo obiettivo sul mercato, ma sembra essere pronta a virare pesantemente su un’altra star alla ricerca di una squadra che possa lottare per il titolo NBA: stiamo parlando di Damian Lillard. Secondo quanto riportano le principale testate americane, il playmaker starebbe cercando di capire se i Trail Blazers siano in grado di poter costruire una squadra competitiva fin da subito, altrimenti potrebbe chiedere di essere scambiato.

Ecco perché Miami rimane alla porta, in attesa di qualche segnale da parte dello stesso Lillard. Cosa potrebbero offrire, però, gli Heat in cambio dell’All-Star? Ci sono diversi ‘incastri’ a partire dalla scelta al Draft numero 18, così come i contratti pesanti di Kyle Lowry da 29.7 milioni di dollari e Victor Oladipo da quasi 10 milioni di dollari. È chiaro che Portland potrebbe chiedere anche l’inserimento in trattativa di Tyler Herro e/o Duncan Robinson. Siamo solo all’inizio di una lunga offseason.

