Mercato NBA, Chris Paul potrebbe finire ai Los Angeles Clippers: lo scenario

Chris Paul potrebbe tecnicamente essere un membro dei Washington Wizards, ma ciò non significa necessariamente che indosserà la loro maglia la prossima stagione. Secondo quanto riferito, il playmaker è stato ceduto a Washington nella trade che ha spedito Bradley Beal ai Phoenix Suns, ma il suo futuro potrebbe non essere nella capitale americana. Gli ultimi report di ESPN sottolineano l’interesse di Los Angeles Clippers sul numero 3, anche perché la trade tra Phoenix e Washington potrebbe essere definitivamente completata con l’inserimento dei californiani, squadra gradita allo stesso Paul.

Paul – lo ricordiamo – ha un contratto da 30.8 milioni di dollari parzialmente garantito per il 2023-24 e l’accordo potrebbe trasformarsi in completamente garantito a meno che non venga tagliato prima del 28 giugno. Sebbene Paul non sia più il giocatore che era una volta, è probabile che susciti ancora molto interesse sul mercato NBA. CP3 ha giocato con i Los Angeles Clippers per sei stagioni dal 2011 al 2017 ed è stato nominato All-Star cinque volte durante la sua permanenza in California.

