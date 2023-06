Lou Williams ufficializza il ritiro: tre volte Sesto Uomo dell’Anno in NBA

Dopo 17 stagioni nella lega – l’ultima quella scorsa, 56 partite con gli Atlanta Hawks – Lou Williams ha annunciato il proprio ritiro dalla pallacanestro professionistica.

37 anni a ottobre, Lou Will venne scelto al Draft 2005 con la 45ª chiamata assoluta dai Philadelphia 76ers. Si ritira da miglior marcatore nella storia della lega in uscita dalla panchina, un dato sostenuto dai tre premi di Sixth Man of The Year vinti in carriera. L’ufficialità della decisione è arrivata con un video postato sul suo profilo Instagram.

