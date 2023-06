Nikola Jokic ha già perso il trofeo di MVP delle Finals NBA 2023

Incredibile, ma vero: Nikola Jokic ha perso il trofeo delle MVP Finals NBA 2023. Forse non c’è nemmeno troppo da stupirsi per la tipologia di persona ‘curiosa’ che è il serbo, ma la verità è che il lungo – dopo la vittoria del titolo NBA con i suoi Denver Nuggets in Gara 5 contro Miami – è tornato a casa scordandosi di portare con se il tanto ambito premio.

In una intervista rilasciata ai microfoni di ESPN, Jokic ha parlato in prima battuta dei suoi miglioramenti arrivati negli ultimi anni, per poi confessare la scomparsa del trofeo:

“Io penso di poter migliorare ancora, ma ovviamente questo vuol dire sacrificarsi. E la pallacanestro non è la cosa più importante della mia vita, è solo un qualcosa che mi viene bene fare. Il trofeo MVP? Non so più dov’è. L’ho lasciato nella stanza del nostro magazziniere ma non era più lì. Spero che prima o poi arrivi a casa mia, però.”

