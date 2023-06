NBA, Karl-Anthony Towns: “Ho cambiato il gioco con le mie qualità”

Karl-Anthony Towns è uno dei migliori centri della NBA, ma non possiamo ancora considerarlo nella stessa categoria di fenomeni come Nikola Jokić e Joel Embiid. Tuttavia, il tre volte All-Star crede che alcune persone – dopo il suo ritiro – diranno di lui che “ha cambiato il gioco”:

“Mi sento che quando annuncerò il mio ritiro e smetterò di giocare, ci saranno persone che diranno che ho cambiato il gioco. E credo che apprezzerò questo genere di dichiarazioni su di me.”

Towns – ad oggi – ha trascorso tutta la sua carriera tra le fila dei Minnesota Timberwolves e arriva da una stagione 2022-23 in cui ha registrato una media di 20.8 punti, 8.1 rimbalzi e 4.8 assist, tirando con il 49.5% dal campo e il 36.6% da dietro l’arco. Tuttavia, ha perso gran parte della stagione a causa di un infortunio, come spesso gli è capitato durante i suoi trascorsi in NBA.

Considerando che giocatori come Jokić ed Embiid sono stati costantemente considerati all’interno della lotta per l’MVP nelle ultime stagioni, è difficile immaginare che Towns possa essere annoverato tra i giocatori che hanno effettivamente cambiato il gioco.

