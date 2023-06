I Miami Heat ci hanno provato in tutti i modi ma, alla fine, si sono dovuti arrendere a Denver anche in Gara 5: una sconfitta che regala il titolo NBA ai Nuggets e che lascia l’amaro in bocca alla franchigia della Florida. Una partita combattuta dove Miami ha dato tutto e che non ha rimpianti, con coach Erik Spoelstra soddisfatto del lavoro dei suoi ragazzi.

We made history, don’t let them tell you differently. Thank you #HEATNation for always riding with us and FOR us! pic.twitter.com/13lHBcEvAW

I primi due quarti sono stati di Miami, ma al rientro dall’intervallo Denver è riuscita a scardinare la difesa degli Heat e a portarsi a casa il primo titolo NBA della loro storia. Nella conferenza stampa post partita Erik Spoelstra si complimenta con gli avversari, ma soprattutto elogia la prestazione dei suoi ragazzi, giocatori che hanno dato il massimo fino all’ultimo:

“Da parte nostra non ci sono rimpianti. Nel basket funziona così, delle volte vinci e altre perdi e Denver oggi ha meritato di vincere: in questa serie sono stati più bravi di noi, gli va dato atto del loro lavoro; giocano bene, sono ben allenati e hanno una mentalità forte, hanno meritato di vincere. Noi abbiamo dato il massimo: sono convinto, ma quando rivedrò la partita ne avrò la conferma, che quella di stasera è stata la nostra miglior partita a livello difensivo. Purtroppo non è bastato, ma abbiamo dato tutto: non abbiamo rimpianti”

“There’s no regrets on our end, there’s just sometimes where you get beat, and Denver was the better basketball team in this series…”

Erik Spoelstra speaks after the Heat’s Game 5 loss to end the season in Denver@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/N7i7ihmmv8

