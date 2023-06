NBA Finals, coach Malone avverte Denver: “Dobbiamo giocare come se fossimo sotto 1-3”

Manca ormai pochissimo all’inizio di Gara 5 ed i Denver Nuggets sono pronti a sfidare il destino. La compagine del Colorado non ha mai vinto il titolo NBA e nella notte potrebbe ribaltarsi tutto. Sì, perché Denver è avanti 3-1 nella serie e Miami non sembra avere gli strumenti per compiere il miracolo. Alla vigilia del match, coach Mike Malone ha parlato in questa maniera rispetto all’appuntamento con la storia:

“La mia più grande preoccupazione all’inizio di una partita ravvicinata è la natura umana e il pensiero che possono fare i miei giocatori. Tutti danno semplicemente per scontato che vinceremo. Ma sappiamo che tutto è possibile anche se siamo sopra 3-1. Ecco perché il mio messaggio alla nostra squadra è stato che il nostro approccio mentale deve essere che siamo sotto 3-1. Siamo disperati. Dobbiamo essere più disperati di loro. Gli Heat hanno tanta fame di vittoria. Noi dobbiamo avere più fame”.

La storia è dalla parte dei Nuggets: delle 36 squadre che si sono ritrovate avanti 3-1 nelle finali NBA, solo una, i Golden State Warriors 2016 , è riuscita a sprecare l’intero vantaggio. Stiamo parlando di quei Cleveland Cavaliers di LeBron James che riuscirono a compiere il miracolo in Gara 7 in quel di San Francisco.

Quindi, anche Jamal Murray si aspetta una partita difficile:

“Pensavo potessimo arrivare alle Finals qualche anno fa. Avevo la convinzione di poter arrivare nei Playoff ancor prima, poiché nel corso di questi anni ho sempre visto in prima persona la crescita della squadra. Poi, ho cominciato a sentire che la chimica con i compagni è cresciuta in maniera esponenziale. È stato allora che ci ho creduto. Essere qui completa tutto e dimostra che quando ci vengono date le giuste circostanze e tutti sono sani, e Dio piacendo, possiamo farcela. Quando giochiamo il nostro miglior basket, siamo una squadra molto difficile da fermare. “

