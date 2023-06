NBA Finals, Spoelstra: “Dobbiamo fare un lavoro migliore contro Denver”

Siamo giunti ad un bivio per i Miami Heat: vincere o crollare definitivamente. Non è la prima volta che la compagine della Florida si ritrova in questa condizione, ora però il miracolo sembra essere più complicato che mai. Gli Heat sono sotto 1-3 nelle NBA Finals 2023 e ribaltare questi Denver Nuggets sarebbe una impresa non da poco. I problemi di Miami arrivano specialmente in zona realizzativa, dove da dietro l’arco faticano a viaggiare ad alte percentuali. Queste le parole di coach Spoelstra in conferenza stampa pre-Gara 5:

Dobbiamo fare un lavoro migliore, soprattutto nel far muovere di più la loro difesa. Loro hanno fatto un aggiustamento, e hanno cambiato l’idea iniziale di non uscire troppo sui nostri tiratori. In fondo possiamo vederla come un attestato di stima per i miei ragazzi.

Quindi, anche Jimmy Butler ha preso la parola ma ha nuovamente voluto impartire fiducia a tutto l’ambiente:

“A me pare che ci stiamo prendendo i tiri che vogliamo prenderci. Devo solo essere più bravo io a trovare i miei compagni, sia fuori dai blocchi che sugli scarichi quando attacco il ferro, per essere sicuro che possano avere i tiri che di solito si prendono. Non è facile, perché nulla è facile, in finale NBA. Ma se vogliamo vincere dobbiamo trovare un modo. E siccome vogliamo vincere, lo troveremo.”

Infine, coach Spoelstra ha fornito un nuovo aggiornamento rispetto le condizioni fisiche di Tyler Herro:

“Non ho nuove notizie oggi farà un altro allenamento con contatto, ma penso di sapervi dire qualcosa di più solo prima della palla a due”

Leggi Anche

NBA Finals, coach Malone avverte Denver

NBA Draft 2023: molti scout preferiscono Brandon Miller a Scoot Henderson

NBA Finals, gara 5 costa cara: biglietti fino a 50 mila dollari