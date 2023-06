NBA Finals, Denver conquista Gara 4 e si porta sul 3-1

Al Kaseya Center di Miami, i Denver Nuggets vincono Gara 4 e portano le NBA Finals sul 3-1. La missione di Jokic e compagni era tornare a casa dalla Florida con due vittorie nei due impegni. E questa notte sono riusciti a portarla a termine, dopo una partita in equilibrio nel primo tempo e decisa nel terzo quarto, con un paio di parziali a favore che hanno messo la distanza tra le due compagini.

Il miglior realizzatore della serata è stato Aaron Gordon. L’ex Orlando Magic ha segnato 27 punti, conditi da sette rimbalzi e sei assist, nei 42 minuti sul parquet. Nikola Jokic ha firmato una doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi, “fermandosi” a quattro assist. Nella serata no di Jamal Murray e Michael Porter Jr., ci ha pensato Bruce Brown dalla panchina a mettere dentro i tiri importanti. L’ala piccola ha chiuso con 21 punti (8/11 dal campo e 3/5 da tre) in 30 minuti.

Nelle 36 volte precedenti in cui una squadra si è trovata in vantaggio sul 3-1 alle Finals, per 35 volte quella squadra ha vinto. L’unica eccezione sono i Warriors del 2015-16, che si fecero rimontare dai Cavs in una delle serie più belle di sempre. I Nuggets non hanno però l’intenzione di fare la stessa fine, e l’head coach Mike Malone ha voluto mandare una scossa:

“Non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo vincere un’altra partita per essere campioni del mondo. I nostri ragazzi sono molto concentrati. Lo siamo tutti”

A Miami non è bastato un Jimmy Butler da 25 punti, sette assist e altrettanti rimbalzi per pareggiare la serie davanti ai propri tifosi. Ora le Finals si fanno molto, molto difficili, e Butler ha parlato da leader nel post partita:

“Ora siamo in una situazione in cui possiamo solo vincere ogni partita. Siamo capaci di farlo, non è impossibile”

La bilancia della serie pende però dalla parte di Denver, che nella notte italiana tra lunedì e martedì avranno l’occasione di diventare, davanti ai propri tifosi, campioni NBA per la prima volta nella storia della franchigia.

