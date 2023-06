NBA Finals, gara 5 costa cara: biglietti fino a 50 mila dollari

Per fare la storia ci vogliono anni e anni di sacrifici, ma anche un bacio della fortuna. Per vedere la propria squadra fare la storia basta avere qualche migliaio di dollari in banca. Nella notte italiana tra lunedì 12 e martedì 13 giugno, alla Ball Arena di Denver i Nuggets hanno la possibilità di chiudere le Finals contro Miami e vincere il primo titolo della loro storia.

L’alta richiesta ha fatto lievitare i costi dei biglietti. Il meno caro disponibile su Ticketmaster ammonta a 995 dollari (924 euro): chiunque lo compri si dovrebbe sedere molto vicino al tetto del palazzetto. Ovviamente, il prezzo cresce quanto più ci si avvicina al parquet. Nel “primo anello”, si va dai $4300 ai $26000. Per un biglietto a bordocampo, si arriva a spendere anche 50 mila dollari.

Cifre impressionanti, soprattutto se comparate al costo medio di un biglietto per una partita di Playoff alla Ball Arena: 133 dollari. Segno che in Colorado sentono sempre più a portata di mano quel traguardo ancora mai raggiunto. Per chi ha già il biglietto la decisione è difficile: vedere la sua squadra fare la storia o rivenderlo a una cifra astronomica.

