Con Gara 4 alle porte i Miami Heat dovranno fare a meno di Tyler Herro: il giocatore -come annunciato da coach Spoelstra – non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio alla mano destra. Una condizione fisica che non lo rende arruolabile per la partita in programma questa notte al Kaseya Center di Miami.

Spoelstra says Herro still isn’t cleared to play yet. — Nick Friedell (@NickFriedell) June 8, 2023

Tyler Herro out per Gara 4, Butler: “Ci serve, ma deve essere pronto”

I Miami Heat dovranno ancora fare a meno di Tyler Herro: il giocatore, infatti, è ancora alle prese con la riabilitazione per curare la frattura alla mano destra, infortunio rimediato lo scorso 16 aprile in occasione di Gara 1 contro i Bucks. Non sarà dunque arruolabile per Gara 4 di questa notte, come annuncia Erik Spoelstra nella conferenza stampa della vigilia:

“C’è un percorso da seguire e questa tappa ne fa parte: la prima parte è stata tornare a tirare, la seconda aggiungere qualche movimento e, successivamente, allenamento con contatto con gli allenatori. Solo dopo potrà allenarsi con i compagni, ma non è ancora il momento”

Un’assenza importante che condiziona le rotazioni dei Miami Heat. Jimmy Butler è convinto che Tyler Herro darà una mano alla squadra, ma lo farà solo quando fisicamente starà bene:

“Tutti noi vogliamo averlo in campo per lottare insieme, ma lo farà quando sarà pronto: vogliamo che torni, ma deve stare bene. Sta facendo tutto il possibile per tornare al più presto e il suo umore è davvero alto: sorride, lavora sodo ed è vicino ai compagni, questo è un bene sia per lui che per noi”

