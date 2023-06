Avanti 2-1 nella serie, i Denver Nuggets si preparano a Gara 4 con tutta la voglia di vincere anche questa partita: Mike Malone ha fiducia in tutti i suoi giocatori, anche in Michael Porter Jr., in calando nelle ultime partite a livello di prestazioni. Nella conferenza stampa della vigilia il coach dei Denver crede nel contributo che Porter Jr. darà alla causa dei Nuggets.

Asked about Michael Porter Jr., Michael Malone said, “We believe in Michael. He’s our starting small forward.” — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) June 8, 2023

Mike Malone: “Sappiamo di cosa è capace Michael Porter Jr.”

Le Finals erano iniziate bene per Michael Porter Jr. visto che in Gara 1 aveva messo a segno 14 punti e 13 rimbalzi in circa 43 minuti. Poi qualcosa si è inceppato, con le prestazioni che sono andate sempre più in calando tanto da registrare solo sette punti totali tra Gara 2 e 3. Il giocatore ha così spiegato la sua flessione:

“Non è che non mi senta sicuro quando vado a tirare, ma è come se sentissi pressione: a volte la palla entra e altre volte no, so che i miei compagni e allenatori hanno fiducia in me e che riuscirò a essere più decisivo al tiro”

Fiducia che ribadisce anche Mike Malone, convinto che Michael Porter Jr. sarà di grandissimo aiuto a Denver per vincere il titolo NBA:

“Penso che le persone siano brave a far subito fuori un giocatore quando non gioca bene. Michael non sta tirando bene in questo momento ma tutti conosciamo le sue qualità come tiratore, sappiamo di cosa è capace: l’unico modo per uscire da questa situazione è prendere più tiri possibili e fare di più. Voglio che lui, Caldwell-Pope e tutti gli altri si impegnino al massimo. Crediamo in Michael, non ho dubbi che arriverà la sua partita perfetta e che ci darà una grossa mano a vincere il titolo”

Leggi anche:

NBA Finals, Tyler Herro non recupera per Gara 4

Mercato NBA, i Phoenix Suns tagliano Chris Paul: diventa free agent