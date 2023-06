Poteva essere la partita della svolta in positivo per i Miami Heat, invece Gara 3 si è rivelata un incubo: una sconfitta davanti al proprio pubblico che brucia e non poco a Jimmy Butler, autore di una prestazione da 28 punti, due rimbalzi e quattro assist. Miami ha sbagliato tutto secondo Playoff Jimmy che, in vista di Gara 4, promette un immediato cambio di rotta.

Got another one at home on Friday pic.twitter.com/eNCt0QroDC — Miami HEAT (@MiamiHEAT) June 8, 2023

Jimmy Butler: “Non so cosa ci sia successo, ma non ricapiterà più”

Una squadra senza energia e scarica, questa è la descrizione che si evince dalle parole di Jimmy Butler. Miami non è riuscita a contrastare l’avanzata di Denver, perdendo così una partita fondamentale tra le mura amiche. Nella conferenza post gara Playoff Jimmy analizza la serata:

“Non so cosa ci sia successo, non so perché ci è mancata l’energia: forse perché giocavamo in casa, ma non lo so e non posso rispondere. Può succedere, ma non ricapiterà più: io stesso devo cambiare, essere più attento in fase difensiva, recuperare più palloni: se inizio a giocare così, tutti gli mi prenderanno come esempio e mi seguiranno. Dobbiamo giocare con più impegno ed energia, sono cose che si possono correggere, dipende da noi come gruppo: nessun mister X può arrivare e risolvere il problema, dobbiamo farlo come squadra e so che ci riusciremo”

“We didn’t play our best tonight. I just feel like we gotta come out with more energy and effort…” 🎙 Jimmy Butler @MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/fhi3ZBWyx0 — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) June 8, 2023

Erik Spoelstra: “Troviamo sempre un modo per vincere e lo faremo ancora”

Come Jimmy Butler, anche coach Erik Spoelstra è fiducioso che la squadra riesca a invertire la rotta già dalla prossima gara, come racconta nel post partita:

“A volte se perdiamo duelli fisici, perdiamo qualche pallone o rimbalzo può influenzare la nostra mente e il nostro modo di giocare: fa parte di noi, ma non può essere una scusa. Più volte abbiamo dimostrato di poter vincere quando le cose si mettevano male, abbiamo spesso trovato un modo di vincere e lo faremo ancora”

