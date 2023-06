I Denver Nuggets sbancano il Kayesa Center di Miami, ma la scena se la prendono Jamal Murray e Nikola Jokic: entrambi realizzano una tripla doppia – 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist per The Joker e 34 punti, 10 assist e 10 rimbalzi per Murray – mai nessuno come loro nella storia NBA.

First duo in NBA history to each record a 30-point triple-double in a game. Best duo in the league. pic.twitter.com/sn34jeBM2w — Denver Nuggets (@nuggets) June 8, 2023

Jamal Murray: “Abbiamo finito le parole per descrivere Jokic. Stasera potevo fare di più”

Prestazione stratosferica per Jamal Murray e Nikola Jokic: una tripla doppia a testa che consegna i loro nomi nella storia NBA, visto che nessun duo prima di loro era riuscito a fare tanto in una partita delle Finals. Nel post gara Murray racconta ai giornalisti le sensazioni della serata e si sofferma sull’ennesima grande serata del suo compagno di squadra:

“Se penso di stare qui a giocare le Finals non posso che essere motivato e orgoglioso di quanto fatto: cambia la situazione ma il palcoscenico è lo stesso. Gioco a basket da sempre, è quello che faccio e che ho voluto sempre fare: stasera volevamo vincere e siamo scesi in campo per questo, anche se ho giocato bene volevo e sentivo di poter fare di più. Nikola? Fa sembrare tutto così semplice, abbiamo finito le cose da dire”

“We’re running out of things to say.” Jamal Murray on Nikola Jokic “making it look so easy” in his 32 PTS, 21 REB, 10 AST triple-double in Game 3.#NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/6fNg2FFI36 — NBA (@NBA) June 8, 2023

Parole al miele anche di Nikola Jokic per Jamal Murray, ma nella conferenza stampa al termine della partita The Joker riporta l’attenzione sulla serie:

“Jamal è un leader straordinario, la sua energia è incredibile e contagia tutti noi: siamo fortunati e dobbiamo essere grati ad averlo. Non so se questa è stata la nostra miglior prestazione, stiamo cercando di vincere una partita alla volta, dopo ci soffermeremo sul resto”

“He’s a really good leader, his energy is amazing…” Nikola Jokic on Jamal Murray after the pair each recorded 30-point triple doubles in the Game 3 win 🔊#NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/YZ0OT5cnbA — NBA (@NBA) June 8, 2023

