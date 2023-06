Mercato NBA, Irving vuole LeBron James ai Lakers: la situazione

Immaginatevi un big-three composto da Kyrie Irving-Luka Doncic e LeBron James. Sulla carta sarebbe qualcosa di fenomenale, in pratica una situazione difficilmente realizzabile. Dagli States, però, giunge voce di un pressing insistente da parte di Irving sul nativo di Akron, con l’intenzione di portarlo in quel di Dallas. Una rumor di mercato NBA che può essere etichettata come “fantascientifica” anziché considerarla come una reale opportunità per la franchigia di Mark Cuban.

La richiesta di Irving, però, è chiara: Kyrie avrebbe chiesto ai Mavericks di esplorare quantomeno l’opportunità di mettere in piedi una trade per arrivare a LeBron James, per completare la reunion vincente vista a Cleveland. Ogni possibilità di formare un trio composto da James-Irving-Doncic, in base al nuovo e rigoroso contratto collettivo, è davvero limitata. Il nuovo CBA assomiglia ad un sistema di hard cap, rendendo così molto difficile avere tre giocatori al massimo salariale.

Affinché Irving e James possano unirsi a Dallas con Doncic, i due dovrebbero subire una considerevole riduzione dello stipendio. Il percorso più semplice e improbabile per aggiungere James all’interno del roster, sarebbe tramite un buyout con i Lakers. James, 38 anni, ha ancora un anno di contratto da 46.9 milioni di dollari, insieme ad una player option da 50.6 milioni per la stagione 2024-25.

