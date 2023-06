NBA Finals 2023, Erik Spoelstra: “Dobbiamo trovare un modo per limitare Murray e Jokic”

I Miami Heat hanno chiuso Gara 1 con le polveri bagnate se andiamo ad analizzare i tiri aperti da dietro l’arco. Mike Malone li ha contati: un 5 su 16 che – se migliorato nei prossimi appuntamenti nella serie contro Denver – potrebbe regalare maggiore solidità alla compagine della Florida. Anche coach Erik Spoelstra lo sa. Al termine dell’allenamento odierno, il capo allenatore degli Heat ha dovuto prima di tutto rispondere alle domande sulle condizioni di Tyler Herro – dato per rientrante verso Gara 3, anche se una voce di qualche giorno fa lo evidenziava sul parquet di Denver già da Gara 2:

“Lo status su Tyler non è ancora cambiato. Non voglio essere sfuggente su questo argomento, ma non so dove sia uscita quella voce che dava Herro pronto per Gara 2. Tutto ciò su cui siamo concentrati in questo momento è il suo processo di recupero. Le sue reali condizioni? Per ora è in day-to-day, Domani vi aggiorno, ma il suo status è questo.”