NBA Finals 2023, coach Malone: “In Gara 1 non abbiamo giocato bene. Jokic? Difensore sottovalutato”

Se i Denver Nuggets in questa postseason, stanno dominando tutti gli avversari, parte del merito va alla panchina. È questo il concetto portato al tavolo dei giornalisti da parte di coach Mike Malone. Al termine dell’allenamento odierno della squadra, in vista di Gara 2 in programma nella notte tra domenica e lunedì, il capo allenatore della compagine del Colorado ha sottolineato l’importanza di avere giocatori pronti e decisivi in questi Playoff NBA 2023. Questo il suo commento:

“Penso che durante queste 16 partite di playoff la nostra panchina sia stata fantastica. Durante la stagione regolare, senza Nikola Jokic la squadra ha reagito con alti e bassi non prevedibili. Non sapevamo cosa avremmo potuto ottenere dai nostri panchinari. Ma penso che una grande ragione per cui abbiamo giocato ad alto livello in queste settimane sia stata perché i rincalzi – quando Nikola è uscito dal parquet – hanno sempre risposto in maniera positiva. In questo momento, abbiamo una panchina composta da tre ragazzi, ossia da Bruce Brown, Jeff Green, Christian Braun. Penso che stiano giocando bene. Se Nikola è fuori, Jamal e Michael o entrambi sono in campo, quindi abbiamo sempre due dei nostri tre migliori marcatori comunque a disposizione. Ma la chiave per quel gruppo è difendere.”

Quindi, un commento anche sull’impatto in difesa da parte di Nikola Jokic:

“Nikola difende in maniera diversa da tutti. Ha un QI formidabile. Ha mani incredibili, intercetta passaggi e stoppa gli avversari. Sa sempre in quale posizione mettersi. […] Nel complesso penso che la difesa di Nikola sia sottovalutata e penso che anche la sua maturazione negli otto anni sia stata una parte importante nel nostro percorso di crescita. Capisce che deve essere il miglior difensore possibile e che deve aiutare la squadra ad alzare il livello. Non si sottrae a questa responsabilità.”

Infine, una valutazione su quanto visto in Gara 1. Malone non sembra essere del tutto soddisfatto, anzi:

“Non credo che abbiamo giocato bene in Gara 1. Ho riguardato la partita e Miami ha totalizzato un 5 su 16 se consideriamo i soli tiri aperti da dietro l’arco. Come ho detto stamattina ai nostri giocatori, il fatto che abbiano subito ben 16 tiri aperti – poi non tutti realizzati da loro – è un problema. Se pensiamo che Max Strus farà di nuovo 0 su 9 da 3 punti o che Duncan Robinson chiuderà di nuovo ad 1 su 5, ci sbagliamo di grosso. Detto questo, oggi ho detto ai nostri giocatori di non leggere i giornali, di non ascoltare la gente alla radio e alla TV che dice che questa serie è finita. Non abbiamo fatto niente. Abbiamo vinto Gara 1. Ma dovremo fare alcune cose ancora meglio se vorremo portare a casa anche Gara 2.”

