Mercato NBA, Danuel House esercita la player option con i Sixers

Giunto a Philadelphia durante la free agency 2022, Danuel House ha deciso di esercitare la player option da 4.3 milioni di dollari presente nel contratto con i Sixers in vista della prossima stagione NBA. La scadenza dell’opzione era fissata per il prossimo 21 giugno. La notizia, che di fatto smuove in parte il mercato NBA dal periodo di torpore, è riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Nella stagione da poco conclusa, che ha visto Philadelphia fermarsi alle Eastern Conference Semifinals (3-4 vs Celtics), House ha viaggiato a 4.8 punti, 1.7 rimbalzi e 0.8 assist di media.

Leggi anche:

Victor Wembanyama debutterà a Sacramento in Summer League NBA?

Boston Celtics, Brad Stevens conferma coach Mazzulla per prossima stagione

Adam Silver: “La decisione su Morant dopo le Finals”