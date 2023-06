Bucks, si lavora su staff NBA da affiancare a coach Adrian Griffin

In attesa di ufficializzare la nomina di Adrian Griffin a nuovo head coach, i Milwaukee Bucks lavorano sul resto dello staff.

Bucks, chi accanto a Griffin? I nomi per lo staff

Si cercano assistenti di alto profilo sul mercato NBA e i primi profili emersi portano a Terry Stotts o James Borrego, entrambi con un passato da capo allenatore. Secondo quanto riportato da Eric Nehm e Shams Charania di The Athletic Griffin percepirà circa quattro milioni a stagione a seguito dell’accordo pluriennale di prossima ratifica. Per lui si tratta di un ritorno in Wisconsin, dove fu già assistente di Scott Skiles al termine della carriera da giocatore NBA professionista.

Leggi anche:

Los Angeles Clippers, Trent Redden in pole per il ruolo di GM NBA

Frank Vogel è il nuovo coach dei Phoenix Suns

Danuel House esercita la player option con i Sixers