Knicks, operazione alla caviglia per Julius Randle

Julius Randle ha faticato a incidere nella fase calda della stagione a causa di un infortunio alla caviglia trascinatosi negli ultimi mesi. Sebbene i New York Knicks siano stati capaci di passare il turno inaugurale, per la prima volta dopo 10 anni, la campagna Playoff lascia l’amaro in bocca.

In piena offseason, Randle ha optato, d’accordo con lo staff medico, per l’operazione in artroscopia alla caviglia sinistra. L’intervento è stato effettuato in settimana. Potrà riprendere le attività in campo nel corso dell’estate, in tempo per il training camp 2023-2024.

Leggi anche:

NBA Finals 2023, Nikola Jokic in vista di Gara 2: “Vincere il titolo sarebbe qualcosa di clamoroso”

Bucks, si lavora su staff NBA da affiancare a coach Adrian Griffin

Los Angeles Clippers, Trent Redden in pole per il ruolo di GM NBA