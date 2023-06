NBA Finals, i Nuggets battono gli Heat e si aggiudicano Gara 1

Sono cominciate ufficialmente le NBA Finals, e in Gara 1, giocata alla Ball Arena di Denver, i padroni di casa hanno battuto gli avversari per 104-93. Ci si chiedeva come i Nuggets avrebbero giocato la prima partita di Finals nella storia della franchigia. Gara 1 è andata molto bene, con i campioni della Western Conference che erano sopra di 17 lunghezze alla fine del primo tempo. Nel finale si sono limitati a controllare il tentativo di rimonta degli avversari, ancora provati dopo le sette partite contro Boston.

Il miglior realizzatore della serata è stato Nikola Jokic. Il Joker ha chiuso la partita con 27 punti segnati (8/12 dal campo), 14 assist e 10 rimbalzi. La sua nona tripla doppia in questi Playoff, anche se Jokic ha detto che la cosa più importante era, ovviamente, vincere la partita:

“La cosa più importante è vincere queste partite. Io cerco di vincere in ogni modo possibile. Non ho bisogno di tirare e so che non ho per forza bisogno di segnare per influenzare le partite”

Gli Heat erano 3-0 nelle Gara 1 delle serie di questi Playoff. Avevano battuto Milwaukee, New York e Boston nella prima sfida della serie, sempre in trasferta. Mike Malone, head coach dei Nuggets, a fine partita ha raccontato di averlo detto ai suoi giocatori:

“Quello è stato il mio ultimo messaggio che ho mandato sulla chat di gruppo con la squadra prima dell’inizio della partita. Ho ricordato al nostro gruppo, se già non lo sapevano, che Miami era andata a Milwaukee e aveva vinto gara 1. Erano stati al Garden di New York e avevano vinto gara 1. Hanno vinto gara 1 a Boston. Quindi non volevamo che venissero qui e prendessero il controllo della serie”

Per i Miami Heat i pensieri ora vanno a Gara 2 delle NBA Finals, in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì prossimo. A fine partita Erik Spoelstra, head coach degli Heat, ha commentato:

“Non ho ancora guardato ai tabellini, ma penso che il carattere e lo sforzo messo in campo erano migliori nella seconda metà della partita. Ma questo non basta. Devi farlo per tutta la partita, e devi ancora fare delle giocate quando sei in difficoltà”

