NBA, Tatum commenta la sconfitta in Gara 7: “Gli infortuni sono parte del gioco, volevamo vincere il titolo”

Dopo una serie da protagonista, Jayson Tatum voleva guidare i Celtics a una storica rimonta. Boston poteva diventare la prima squadra della storia NBA a vincere una serie Playoff da uno svantaggio di 0-3. Al TD Garden, però, gli Heat sono stati più forti degli avversari. Il fattore che più ha condizionato la partita è stato l’infortunio di Tatum alla prima azione della partita. Il numero 0 dei Celtics è atterrato male dopo un fallo su tiro e si è storto la caviglia. E’ rimasto in campo per oltre 40 minuti, senza però riuscire a giocare come avrebbe voluto. A fine partita ha parlato dell’infortunio:

“Ho visto il video durante la partita, sono atterrato male sul tiro. E’ stata dura, perché la caviglia ha condizionato la mia partita. E’ stato frustrante non potermi muovere come volevo. Sfortunatamente gli infortuni sono una parte del gioco. Sono stato fortunato fino a questo momento, ho giocato il 95% delle partite da quando sono nella lega. E’ stata un brutto appoggio alla prima azione, ma ho provato a combattere per tutta la serata”

La stella di Boston ha poi parlato della delusione di perdere in Gara 7 davanti ai propri tifosi:

“Non è difficile giocare in casa. Non siamo andati bene neanche nelle prime due partite in casa della serie, mentre loro [i Miami Heat] lo hanno fatto. Hanno giocato meglio anche stasera. Noi non volevamo che andasse così, anche perché dovrebbe essere vantaggioso giocare in casa. Abbiamo dei grandi tifosi, speravo finisse in modo diverso qua in casa”

Serata deludente per Jaylen Brown, che ha chiuso con 19 punti, 8/23 dal campo e 1/9 da tre. Brown dovrà negoziare il suo rinnovo questa estate, e Tatum ha detto che sarebbe fondamentale riaverlo per le stagioni a venire:

“E’ estremamente importante che rimanga con noi. E’ uno dei migliori giocatori della lega, gioca bene in entrambe le metà del campo ed è ancora relativamente giovane. Ha già raggiunto diversi risultati importanti in carriera, e penso sia estremamente importante che rimanga con noi”

Tatum ha poi parlato della delusione per le mancate Finals:

“Abbiamo già dimostrato che possiamo arrivare a vincere un titolo. Negli ultimi sei anni siamo arrivati quattro volte alle Conference Finals. Ho giocato una volta le Finals. Avevamo un’opportunità speciale quest’anno ma ci siamo fermati troppo presto. Avevamo il talento per vincere. Non abbiamo giocato bene abbastanza per vincere questa serie. Eravamo sotto 0-3, e stasera non abbiamo giocato abbastanza bene”

La stella dei Celtics ha concluso parlando del primo anno in panchina dell’head coach Joe Mazzulla, al quale ha dato una valutazione più che positiva:

“Al primo anno [con Joe Mazzulla] siamo arrivati a Gara 7 delle Conference Finals. Penso che molti non ci danno abbastanza credito per quello che abbiamo fatto. Non abbiamo avuto Rob [Robert Williams III] nelle prime 25, 30 partite. Non abbiamo avuto la possibilità di avere Gallo, e abbiamo avuto il nuovo allenatore il giorno prima del media day. Ovviamente volevamo vincere un titolo e non ci siamo riusciti, ma penso che Joe abbia fatto un grandissimo lavoro quest’anno”

