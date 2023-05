NBA Finals 2023, calendario e orari italiani di Miami Heat-Denver Nuggets

Il calendario NBA Finals 2023 è finalmente stato reso noto. L’ultimo atto di una lunga stagione culmina con la sfida tra Miami Heat e Denver Nuggets. Quest’ultimi, alle loro prime Finals in maniera assoluta. Ecco perché per la compagine del Colorado il traguardo è più importante del previsto. Dall’altra parte – invece – Miami ha delineato un percorso davvero clamoroso, qualificandosi ai Playoff NBA come ottava in tabellone e eliminando la numero 1 e la numero 2 ad East, ossia Milwaukee e Boston.

Le Finals cominceranno ufficialmente nella notte tra giovedì 1 giugno e venerdì 2 giugno, ore 2.30 italiane. Una reale favorita non c’è, anche se i bookmaker americani tendono a dare un minimo vantaggio agli Heat. Che le danze abbiano inizio.

Calendario NBA Finals 2023, gli orari italiani di Miami-Denver

Gara 1: Denver Nuggets vs Miami Heat, nella notte tra 1 e 2 giugno ore 2.30

Gara 2: Denver Nuggets vs Miami Heat, nella notte tra 4 e 5 giugno ore 2.00

Gara 3: Miami Heat vs Denver Nuggets, nella notte tra 7 e 8 giugno ore 2.30

Gara 4: Miami Heat vs Denver Nuggets, nella notte tra 9 e 10 giugno ore 2.30

Gara 5: Denver Nuggets vs Miami Heat, nella notte tra 12 e 13 giugno ore 2.30 (se necessaria)

Gara 6: Miami Heat vs Denver Nuggets, nella notte tra 15 e 16 giugno ore 2.30 (se necessaria)

Gara 7: Denver Nuggets vs Miami Heat, nella notte tra 18 e 19 giugno ore 2.00 (se necessaria)

