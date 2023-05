Mercato NBA, Nick Nurse raggiunge un accordo con i Philadelphia 76ers

I Philadelphia 76ers hanno trovato il loro nuovo coach, si tratta di Nick Nurse. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, infatti, la franchigia avrebbe finalmente trovato un accordo con l’ex capo allenatore dei Toronto Raptors. Non sono stati resi noti i termini contrattuali, ma si pensa ad un accordo plurienale.

Nurse, lo ricordiamo, negli scorsi giorni era stato valutato attentamente anche dai Milwaukee Bucks. La franchigia capitanata da Giannis Antetokounmpo aveva poi deciso di portare avanti il nome di Adrian Griffin, lasciando via libera a Nick Nurse ad approfondire con Phila. I 76ers hanno licenziato coach Doc Rivers solo qualche giorno fa e sembrano essere pronti a ripartire con Nurse alla guida. Da monitorare, ora, la situazione intorno a James Harden, dato per partente in direzione Houston.

ESPN Sources: Nick Nurse has reached an agreement to become the next coach of the Philadelphia 76ers. Nurse — who won an NBA championship and a coach of year award with Toronto — now gets to coach the 2023 MVP Joel Embiid. pic.twitter.com/SrsXhzx7Y3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 29, 2023