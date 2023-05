NBA, Derrick White al buzzer beater trascina Boston contro Miami: si va a Gara 7!

Gli Heat si sono ritrovati a meno di un secondo dalle finali NBA. Ma con due preziosi decimi di secondo rimasti sul cronometro, Derrick White ha realizzato un canestro dall’importanza clamorosa a suon di sirena, regalando ai Celtics una vittoria mozzafiato per 104-103 in Gara 6 delle finali di Eastern Conference. Rimandato tutto quindi a Gara 7 nella notte del Memorial Day, con Boston che si potrà giocare le proprie chance davanti al pubblico di casa e ribaltare i pronostici: mai nessuna squadra è riuscita nell’impresa di rimontare una serie partendo da uno 0-3.

Queste le parole di Jaylen Brown a fine incontro, ancora emozionato dal gesto del suo compagno di squadra:

“Derrick White, come un lampo, è uscito dal nulla e ha salvato la giornata, amico. È stata una partita incredibile. Come arriviamo a Gara 7? Abbiamo una spinta incredibile dettata da questa rimonta. Non c’è niente di peggio che essere sotto 0-3. Ci sentiamo come se fossimo stati all’inferno, ma allo stesso tempo come se fossimo in grado di affrontare qualsiasi avversità. Detto questo, lo sforzo collettivo visto nelle ultime tre partite non significa niente se lunedì sera non faremo del nostro meglio al TD Garden.”