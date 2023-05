NBA, Damian Lillard esalta Jokic: “Lui il più forte di tutti”

Damian Lillard è convinto: Nikola Jokic è il giocatore più forte di tutta la NBA. La tesi del giocatore di Portland sembra essere confermata anche dai numeri degli ultimi anni, con il serbo che si è portato a casa peraltro due titoli MVP consecutivi, prima dell’interruzione di quest’anno con Joel Embiid incoronato miglior giocatore della regular season.

Detto questo, Lillard non vuole sentire ragioni:

“Joker potrebbe essere il miglior giocatore della lega. Non sempre il giocatore più forte vince l’MVP: a mio parere Embiid ha meritato di vincere l’MVP quest’anno, ma Jokic potrebbe essere il migliore. È uno di quei giocatori capaci di realizzare una tripla doppia organica, senza forzare. Gioca allo stesso modo ovunque, ogni partita. Può segnarne 45, prendere 25 rimbalzi, dare 18 assist, anche nella stessa partita. E non sbaglia mai i tiri. Giocare contro di lui ti fa pensare: diavolo non sbaglia mai. Ma mai. È intelligentissimo, sa tirare, passare, gioca di squadra, gli importa davvero di vincere, è umile, è uno vero. Mi piace come si comporta, non cerca di essere altro rispetto a quello che è.”