NBA, LeBron James pensa al ritiro. I Lakers: “Sarebbe assurdo, può dare ancora tanto”

La notizia del ritiro di LeBron James nella giornata di ieri ha fatto il giro del mondo. Ovviamente, è tanta la delusione da parte del nativo di Akron per quanto riguarda l’eliminazione dei Los Angeles Lakers in 4 gare dai Playoff NBA, contro i Denver Nuggets. Subito dopo la partita, LeBron aveva confessato di voler pensare attentamente a cosa fare in vista della prossima stagione. Sarebbe la sua 21esima in carriera, qualcosa di epocale.

Chiaramente, i Lakers – lato loro – spingono per una riconferma del ‘Prescelto’. A partite da Rob Pelinka – GM della franchigia – che ha chiesto a LeBron di riflettere attentamente riguardo il suo futuro:

“LeBron ha dato così tanto al gioco rispetto a chiunque altro, quindi ha tutto il diritto di decidere se dare ancora qualcosa in più oppure smettere e noi gli daremo tutto il tempo per riflettere, anche se ovviamente la nostra speranza è che scelga di continuare a giocare.”

Quindi, D’Angelo Russell – fido scudiero negli ultimi mesi dopo il suo arrivo da Minnesota:

“Sarebbe assurdo non vederlo più in campo, specialmente perché ho la sensazione che possa dare ancora tantissimo.”

Infine, Troy Brown Jr. che rimane invece ottimista per quanto riguarda la possibilità di una carriera anche lunga per LeBron:

“Capisco che giocare a quel livello alla sua età lo abbia logorato fisicamente e mentalmente e non mi sento di giudicare la sua perplessità, ma sono molto ottimista perché so bene quanto lui ami il gioco”

