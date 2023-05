NBA, Jimmy Butler non si scompone dopo la sconfitta: “Non sono preoccupato”

Brutta sconfitta per Miami in Gara 4 contro i Boston Celtics. Dopo essere rimasto in equilibrio per almeno tre quarti, i padroni di casa sono crollati nell’ultimo parziale non riuscendo più a re-impattare l’incontro. È chiaro che gli Heat possono ancora dormire sonni tranquilli dato il vantaggio di 3-1 nella serie che nel frattempo si sposterà per due partite al TD Garden di Boston. In casa Miami sembra esserci tranquillità, come hanno testimoniato le telecamere nei secondi finali del match, riprendendo Gabe Vincent e Jimmy Butler intenti a sorridere nonostante il passo falso.

Queste le parole di Jimmy Butler nel post-partita di Gara 4:

“Non sono preoccupato: più che inerzia per loro, darà inerzia a noi. Sappiamo che dobbiamo metterci molta più energia, dobbiamo tornare a sentirci con le spalle al muro. Per tutto l’anno abbiamo dato il nostro meglio quando abbiamo fatto le cose a modo nostro. Dobbiamo continuare a fare le stesse cose che facciamo prima e dopo le partite. Ascolteremo un po’ di musica, berremo qualche birra, forse un po’ di vino… Non ci si può concentrare sempre sulla pallacanestro, bisogna staccare ogni tanto. Devi affidarti alle tue abitudini. Sorrideremo, rimarremo uniti come sempre, e andremo a prendercene una in trasferta.”

