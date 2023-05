Michael Winger, ormai direttore generale dei Los Angeles Clippers, diventerà il presidente del Monumental basketball e, di conseguenza, avrà il pieno controllo di gestire gli Washington Wizards. Con questo accordo, Winger supervisionerà anche la squadra femminile degli Washington Mystics e i Go-Go della G League.

Michael Winger arriva agli Washington Wizards

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, Michael Winger sarà il presidente del Monumental Basketball e, di conseguenza, degli Washington Wizards. È lo stesso proprietario della franchigia capitolina Ted Leonsis a conferirgli le chiavi dirigenziali della squadra: Winger si occuperà di nominare un nuovo GM e prenderà tutte le decisioni riguardati il roster e lo staff tecnico.

Con molta probabilità l’allenatore degli Wizards sarà ancora Wes Unseld Jr., con Winger che andrà a creare un nuovo front office per preparare al meglio la prossima stagione: Washington detiene la scelta numero otto del prossimo Draft – in programma per il 22 giugno – e il nuovo arrivato nella dirigenza vuole sfruttare al meglio questa occasione.

Conosciuto come un dirigente appassionato del proprio lavoro, affarista, stratega e capace di stringere ottimi rapporti di lavoro, Michael Winger arriva in una franchigia che ha bisogno di una ricostruzione: ottenuti i Playoff una volta nelle ultime cinque stagioni, Washington devono fare qualche cambiamento per tornare competitivi nella prossima stagione.

Dalla questione Beal alla scelta di far firmare o meno le estensioni di contratto a Porzingins e Kuzma, l’ex GM dei Clippers avrà molto lavoro da fare.

