NBA, Boston si risolleva a Miami in Gara 4. Jaylen Brown: “Non lasciatecene vincere una”

“Non fatecene vincere una”. Prima di Gara 4 tra Miami Heat e Boston Celtics, Jaylen Brown e Marcus Smart avevano ‘avvertito’ gli avversari riprendendo il motto dei Boston Red Sox del 2004, quando si erano ritrovati sotto 0-3 nella serie finale della American League contro i New York Yankees. In quel caso andò particolarmente bene a Boston che riuscì nell’impresa di ribaltare la situazione. Nella notte, i Celtics hanno quindi vinto Gara 4 e registrato il primo punto della serie: la situazione ora evidenzia un deficit di 1-3 per la squadra di Joe Mazzulla.

Nel post-partita, Jaylen Brown ha quindi parlato di quanto visto in campo e della nuova convinzione da parte di Boston nel portarsi a casa una vittoria fondamentale per allungare la propria stagione:

“Ci siamo confrontati tra di noi e questo ci ha galvanizzato. Non volevamo andarcene a casa in quella maniera. Spesso quando si va sotto 0-3 gli spogliatoi vanno in direzioni diverse, ma noi ci siamo guardati negli occhi e siamo scesi in campo per dare il nostro meglio. Ne sono orgoglioso. Nelle ultime partite siamo andati male e sono uscite un sacco di storie su X, Y e Z. Ma il 99% sono false.”

Quindi, Jayson Tatum – autore di 33 punti e 11 rimbalzi – ha commentato in questa maniera:

“Siamo tutti di buon umore, giusto. Può sembrare un cliché, ma possiamo solo affrontare una partita alla volta. Non possiamo vincerne quattro in un colpo solo. Abbiamo cercato di capire perché non abbiamo giocato bene nelle prime tre partite, ma non volevamo che quelle sconfitte definissero noi e la nostra stagione. Abbiamo ancora una montagna durissima da scalare, ma stasera è stata un buon inizio e cerchiamo di portare questa inerzia anche a giovedì”

