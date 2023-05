NBA, Boston perde ancora. Coach Mazzulla: “È tutta colpa mia”

I Miami Heat sono clamorosamente ad un passo dalle NBA Finals 2023. La compagine di Jimmy Butler, nella notte, ha letteralmente demolito gli avversari chiudendo con un divario di quasi 30 punti. Poco da fare per Boston che ha sbagliato l’approccio alla partita, senza trovare soluzioni alle zingarate degli avversari. Coach Mazzulla si è preso tutta la responsabilità di quanto visto in campo:

“Che si parli di aggiustamenti da fare o del quintetto messo in campo, evidentemente non sono riuscito a preparare nel modo giusto i ragazzi. E questa è una mia responsabilità. Penso che abbiamo perso la nostra identità difensiva. Non sono riuscito a fare in modo che potessero scendere in campo con la giusta mentalità, eseguendo il giusto piano partita: fa parte del mio lavoro preparare al meglio i ragazzi, far sì che in campo siano connessi, e stasera non l’ho fatto. Colpa mia.”