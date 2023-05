NBA, Anthony Davis lancia la carica: “Combatteremo fino all’ultimo, non è finita”

Doppia-doppia da 28 punti e 18 rimbalzi per Anthony Davis in Gara 3 contro Denver. Purtroppo per lui, i suoi numeri non sono stati sufficienti per regalare la vittoria ai Los Angeles Lakers che ora viaggiano su un pericolosissimo 0-3 nella serie. Ormai, i californiani sembrano spacciati, ma AD non vuole gettare – nemmeno mentalmente – la spugna. In conferenza stampa, il lungo gialloviola ha parlato in questa maniera:

“La differenza l’hanno fatta KCP, Jamal Murray, Michael Porter. Hanno segnato canestri importanti e noi non lo abbiamo fatto. Cosa dobbiamo fare ora? Pensare una partita alla volta. Torneremo qui lunedì sera e daremo tutto quello che avremo per cercare di ottenere una vittoria. Dobbiamo pensare a step: prima Gara 5, poi Gara 6 e quindi Gara 7. È tutto quello che possiamo fare, pensare un match alla volta.”

Poi, il messaggio finale per lanciare la carica anche ai suoi compagni di squadra:

“Ad inizio stagione ci davano lo 0.3% di chance per qualificarsi ai Playoff? Non ci dimentichiamo di quel messaggio. Come avete visto nel corso di questa stagione, siamo una squadra che combatte sempre, in ogni occasione. Siamo resilienti. Tutti continuano a combattere finché non è finita. E non è finita. Devono vincere un’altra partita per andare avanti.”

Leggi Anche

NBA Playoff 2023, Lakers: Mo Bamba potrebbe tornare in Gara 4 o 5

Lakers, per le NBA Finals ora serve un miracolo: i precedenti

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone