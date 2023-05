NBA, Miami 3-0 contro Boston: Finals ad un passo. Adebayo: “Ci crediamo, vogliamo vincere”

I Playoff NBA 2023 sono autentica gioia per i Miami Heat. Nella partita andata in scena ieri notte, infatti, la compagine di coach Spoelstra ha nuovamente regolato i Boston Celtics chiudendo Gara 3 con il punteggio finale di 128-102. Ora la serie è fissata sul 3-0, con Miami ad un passo dall’accesso alle Finals. Prestazione super di Gabe Vincent il quale ha chiuso la contesa con 29 punti a referto, tirando 11/14 dal campo. Queste le parole di Spoelstra a riguardo:

La sua aggressività è da sottolineare. Ha letto bene ogni momento della partita. Ho pensato che avesse avuto lo stesso impatto anche nella vittoria in Gara 2 come ha fatto stasera. In una delle partite aveva quattro punti; in un’altra partita ne aveva 29. Poi è freddo. Avere accanto a se ragazzi come Jimmy e Bam [Adebayo], tranquillizza tutti. Poi, se ti passano la palla, la tua fiducia cresce inevitabilmente.”