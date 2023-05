Lakers, per le NBA Finals ora serve un miracolo: i precedenti

Una montagna da scalare davanti ai Los Angeles Lakers; una vetta – le NBA Finals – che sembra ben più alta dei 1608 metri sul livello del mare di Denver. Eppure un ritorno in Colorado è proprio ciò che si augurano in casa gialloviola, per dare senso alle Western Conference Finals 2023.

Lakers ancora in corsa: cosa dicono i numeri

Lo storico delle squadre sotto 0-3 in una qualsiasi serie Playoff è impietoso: 0-149. Per L.A. i precedenti risultano possibile ancor meno positivi: da uno svantaggio 0-3, i Lakers non sono mai riusciti ad evitare lo sweep (0-8 il parziale, ricorda ESPN).

