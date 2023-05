NBA, Playoff preview: Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers

A livello di tradizione e storia non c’è partita tra le due. 42ª apparizione alle Western Conference Finals per i Los Angeles Lakers, mentre è solamente la quinta volta che i Denver Nuggets arrivano al penultimo ostacolo prima dell’anello. Le ultime tre finali li hanno visti contrapposti proprio ai Lakers e tutte hanno visto uscire vittoriosi i californiani. Ma come ben sappiamo la storia non scende in campo e i ragazzi di coach Malone sono pronti ad invertire questo trend.

I Nuggets arrivano a questo appuntamento dopo aver conquistato il miglior record della Western Conference in regular season e dopo essersi sbarazzati dei Minnesota Timberwolves in cinque gare nel primo turno di questi Playoff e dei Phoenix Suns con il risultato di 4-2 nelle semifinali di Conference.

LeBron & Co. invece sono riusciti ad accaparrarsi la postseason grazie alla vittoria nel Play-in contro i T’Wolves dopo l’iniziale record di 2 vittorie e 10 sconfitte.

Ai Playoff i gialloviola sono sembrati tutta un’altra squadra rispetto a quella vista in campo per lunghi tratti durante la stagione regolare e sono arrivati fin qui grazie ai 4-2 rifilati ai danni dei Memphis Grizzlies prima e dei Golden State Warriors poi.

Signore e signori. Denver Nuggets-Los Angeles Lakers. Il rematch delle Western Conference Finals giocate nel 2020 nella Bolla di Orlando.

Precedenti stagionali

Nei quattro precedenti stagionali Nuggets e Lakers si sono divisi equamente la posta in palio vincendo entrambe le partite giocate davanti ai propri tifosi.

Per il primo confronto tra le due bisogna risalire allo scorso 26 ottobre. Lakers arrivano alla Ball Arena di Denver ancora a secco di vittorie, mentre i Nuggets con il record di due vittorie e altrettante sconfitte.

Gara che si gioca a ritmi molto alti con le due squadre che difendono poco o nulla preferendo di gran lunga la transizione offensiva.

Primo tempo di sostanziale equilibrio che si chiude con il risultato in perfetta partita sul 54-54.

Dopo l’intervallo lungo però i Lakers non rientrano in campo e vengono spazzati via dal parziale di 32-17 messo in atto nel terzo quarto dai Nuggets. Denver non si volterà più indietro e controllerà la partita fino alla sirena finale chiudendo la gara con il risultato di 110-99.

Prestazione da MVP di Jokić che guida i suoi con 31 punti, 12 rimbalzi e nove assist, ne aggiungono 18 Bruce Brown e 13 a testa Jamal Murray e Kentavious Caldwell-Pope. Non bastano ai Lakers i 22 punti con 14 rimbalzi di Anthony Davis e i 19 con nove assist di LeBron James.

Seconda gara stagionale che si gioca a pochi giorni di distanza dalla prima e a campi invertiti.

Il palcoscenico della Crypto.com Arena regala finalmente la prima vittoria in regular season ai Los Angeles Lakers.

Gli uomini di Darvin Ham riusciranno a spuntarla alla sirena finale per 121-110 grazie ad un fenomenale Russell Westbrook, capace di far registrare 18 punti, otto rimbalzi e altrettanti assist in uscita dalla panchina.

Il miglior realizzatore dei gialloviola è però LeBron James che chiude con 26 punti e otto assist, coadiuvato alla perfezione da Anthony Davis che aggiunge 23 punti e 15 rimbalzi e da un Lonnie Walker da 18 punti e 3-5 dalla lunga distanza. Serata da 23 punti e 14 rimbalzi per Nikola Jokić che non serve ad evitare la sconfitta ai suoi.

Altra sfida nella città degli angeli tra le due e altra vittoria dei Los Angeles Lakers che si sbarazzano dei Denver Nuggets grazie ad un parziale di 33-20 nell’ultimo quarto. 126-108 il risultato finale per gli uomini coach Ham che trovano ancora una volta in LeBron James il miglior marcatore di serata con 30 punti e nove rimbalzi.

Il vero fattore della partita però è la panchina dei californiani che vince la sfida con quella dei Nuggets per 58-23. Proprio dalla panchina escono Russell Westbrook, autore di una tripla doppia da 15 punti, 11 rimbalzi e 12 assist, Austin Reaves che ne aggiunge 16 e Thomas Bryant che chiude a 21 punti con sei rimbalzi. La risposta dei Nuggets è affidata tutta ai due uomini chiave: Nikola Jokić (25 punti, 11 rimbalzi e otto assist) e Jamal Murray (23-5-6).

Unica di pecca di serata per i Lakers è rappresentata dal nuovo infortunio di Anthony Davis, dopo un contatto fortuito con Jokić, che lo costringerà a star lontano dai parquet NBA per 20 partite.

Per la quarta ed ultima sfida che va in scena il 9 gennaio si torna a Denver. I padroni di casa tra le mura amiche della Ball Arena trovano la loro 11ª vittoria consecutiva rifilando un 122-109 ai malcapitati Los Angeles Lakers orfani di “King James” ed Anthony Davis.

34 punti per Jamal Murray che guida i suoi alla vittoria e tripla doppia storica per Nikola Jokić che chiude la gara con 14 punti, 11 rimbalzi e 16 passaggi vincenti con 5-5 al tiro. Il serbo diventa così il primo giocatore nella storia NBA a concludere una partita con almeno 10/10/15 tirando con il 100% dal campo. Lato Los Angeles buone prestazioni per Russell Westbrook che, in uscita dalla panchina, chiude con 25 punti, sette rimbalzi e sette assist e Thomas Bryant che aggiunge una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi.

Chiavi tattiche/Giocatori da seguire

Le chiavi tattiche della serie sono molteplici e ci dimostrano ancor di più perché la serie che ci apprestiamo a vivere sarà davvero spettacolosa e molto equilibrata.

Entrambe le squadre arrivano alle Western Conference Finals da imbattute tra le mura di casa in questi Playoff: I Nuggets, che da sempre hanno fatto della Ball Arena un vero e proprio fortino, hanno vinto sette partite su sette disputate davanti ai propri tifosi, mentre i Los Angeles Lakers registrano un record di 6-0 alla Crypto.com Arena in questa postseason.

La logica ci porta quindi a pensare che la prima squadra che riuscirà a vincere una gara esterna avrà sicuramente un vantaggio in più.

Un’altra chiave che salta subito all’occhio è che ad affrontarsi saranno il miglior attacco di questi Playoff contro la miglior difesa. I Nuggets, infatti, hanno segnato ben 118.7 punti su 100 possessi nei primi due turni contro due tra le 10 migliori difese in regular season (Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns).

I Los Angeles Lakers invece si sono classificati finora al primo posto nel defensive rating grazie ai 106.5 punti subiti in 100 possessi contro due tra i migliori 11 attacchi durante la stagione regolare (Golden State Warriors e Memphis Grizzlies).

Le due squadre avranno modo di dimostrare il valore della propria difesa da una parte e del proprio attacco dall’altra soprattutto nel pitturato. La squadra di coach Malone prende il 53% dei propri tiri proprio nel pitturato convertendoli con il 57.2%.

Lakers che dal canto loro hanno permesso ai propri avversari di tirare solo con il 50.9% al ferro. Dato che scende ancor di più con Anthony Davis in campo (47.9%). Proprio Anthony Davis sta letteralmente dominando in difesa in questi Playoff tenendo una media di 21.2 punti, 14.1 rimbalzi e 3.3 stoppate ed è chiamato agli straordinari per cercare di contenere Nikola Jokić.

Il nativo di Sombor sta giocando dei Playoff da fuoriclasse assoluto viaggiando a quasi una tripla doppia di media (30.7 punti, 12.8 rimbalzi e 9.7 assistenze per i compagni) e sembra davvero inarrestabile.

Quando, nei giorni scorsi, gli è stato chiesto cosa si potesse fare per fermare il numero 15 dei Nuggets coach Darvin Ham ha risposto con una battuta:

“Proveremo a prenderlo fuori casa sua e rapirlo”

“Joker” ha voluto caricare i suoi compagni di squadra in vista delle Finali di Conference facendo ben capire che i Nuggets non sono arrivati fin qui per fare da comparsa:

“Siamo più esperti. Ci siamo già stati. Forse siamo un po’ più concentrati, giochiamo insieme da più tempo e penso che abbiamo più esperienza”.

Pronostico

Nonostante il fattore campo per i Denver Nuggets e lo strapotere dimostrato sia in regular season che in questi Playoff, la serie che li vede contrapposti ai Los Angeles Lakers appare del tutto impronosticabile. Tutto ciò che si può sperare è che queste Finali di Conference siano più lunghe possibili per poter godere al meglio di una serie che si preannuncia spettacolare.

Secondo l’analista di ESPN Jalen Rose i veri favoriti per il passaggio del turno sono i Denver Nuggets grazie alla costanza e alla maturità acquisite:

“I Nuggets hanno costruito una squadra completa attorno a Jokic, che attacca, che difende, giocatori che attaccano il canestro. Sono probabilmente i favoriti per vincere la serie”.

Non è dello stesso avviso Draymond Green che, a poche ore dall’eliminazione dai Playoff dei suoi Warriors, ha offerto una tesi sulla serie che si appresta ad iniziare. Secondo il numero 23 dei Warriors infatti i Los Angeles Lakers riusciranno a conquistare le Finals proprio come successe nel 2020:

“Sarà una bella serie. Denver è pronta, ha compiuto quello step, vedrete… ma credo che ci sarà una replica del 2020 e i Lakers vinceranno. Credo che la chiuderanno in casa, a Gara 6”.

(1) Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers (7): gli orari italiani della serie

Gara 1: notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 maggio, alle 2:30 | Lakers @ Nuggets

Gara 2: notte italiana tra giovedì 18 e venerdì 19 maggio, alle 2:30 | Lakers @ Nuggets

Gara 3: notte italiana tra sabato 20 e domenica 21 maggio, alle 2:30 | Nuggets @ Lakers

Gara 4: notte italiana tra lunedì 22 e martedì 23 maggio, alle 2:30 | Nuggets @ Lakers

Gara 5*: notte italiana tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, alle 2:30 | Lakers @ Nuggets

Gara 6*: notte italiana tra venerdì 26 e sabato 27 maggio, alle 2:30 | Nuggets @ Lakers

Gara 7*: notte italiana tra domenica 28 e lunedì 29 maggio, alle 2:30 | Lakers @ Nuggets

*se necessario