Draymond Green: “Non abbiamo ancora finito, torneremo il prossimo anno”

La stagione degli ex-campioni NBA si è chiusa stanotte in Gara 6 delle semifinali di Conference, con i Lakers che affronteranno i Denver Nuggets alle Western Conference Finals.

Ancora una volta, all’interno della serie, Stephen Curry (32 punti) è sembrato predicare nel deserto; sguarnito di un supporting cast all’altezza degli obiettivi stagionali e che, rispetto allo scorso anno, sembra aver perso lo smalto.

Altra pessima prestazione di Klay Thompson, che ha chiuso con 8 punti e 3/19 dal campo. Stessa cosa per Jordan Poole, autore di 7 punti con 3/10 al tiro.

Partita solida, invece, del solito Draymond Green, costretto ad uscire dal campo per un problema al polpaccio. Il cuore pulsante della dinastia dei Dubs, in conferenza stampa dopo la partita ha voluto ricordare a tutti che gli Warriors non hanno di certo terminato qui:

“Siamo sicuramente delusi, ogni volta che non vinciamo un titolo siamo delusi. Loro erano la squadra migliore della serie e dobbiamo riconoscerlo, hanno fatto tutto il necessario per vincere. Molte cose sono andate male durante la stagione, ma tutti gli anni accadono cose negative, non deve essere una scusa. Abbiamo provato a superare tutti gli ostacoli anche quest’anno, ma non ci siamo riusciti… succede. Non abbiamo ancora finito, quest’anno abbiamo perso, ma torneremo il prossimo anno.”

Green ha poi continuato:

“Abbiamo fatto tutto quello che potevamo quest’anno, ma ciò non vuol dire che la squadra abbia finito. Questo gruppo non era da titolo come si può vedere, ma questa squadra è composta da campioni. Quando sei un campione sai cosa serve per vincere, sistemeremo ciò che abbiamo sbagliato e proveremo di nuovo a vincere il prossimo anno. Anche due anni fa ci hanno detto che non avremmo più vinto, ma l’abbiamo fatto.”

