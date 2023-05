NBA, i Miami Heat avanzano in finale di Conference. Butler: “Siamo vicini al nostro obiettivo”

Quattro settimane fa, i Miami Heat avevano chiuso la regular season solo play-in della Eastern Conference. Oggi, invece, la compagine di Spoelstra – trascinata da Jimmy Butler e Bam Adebayo – è diretta alla seconda finale di conference consecutiva. Butler e Adebayo hanno registrato 47 punti in Gara 6 nella notte, eliminando i New York Knicks dai Playoff NBA 2023 con il punteggio di 96-92. Queste le parole del numero 22 di Miami raccolte nel post-partita:

“Siamo un passo più vicini al nostro obiettivo. Sapevamo già di cosa eravamo capaci fin dall’inizio della stagione. Abbiamo altre 8 vittorie da ottenere per essere davvero felici. Dobbiamo fare questo passo insieme. Sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi, di come abbiamo giocato duro e – come ho detto a loro – dobbiamo arrivare a prenderci altre 8 vittorie.”

Gli Heat sono diventati la seconda testa di serie numero 8 a raggiungere una finale di conference dopo i Knicks della stagione 1998-99 che hanno poi rappresentato l’Est nelle finali NBA.

Butler ha chiuso con 24 punti e ha contribuito a mettere fine alla partita con un paio di tiri liberi con 14.4 secondi rimanenti sul cronometro. Adebayo ha registrato 23 punti e nove rimbalzi, continuando a rispondere alle critiche dopo una scialba Gara 2 con la vittoria dei Knicks.

Erik Spoelstra ha invece sottolineato la prova sotto i tabelloni dello stesso Adebayo, presente con energia in ogni situazione di gioco. Anche Butler ha incensato la prova del lungo:

“Ha preso ogni singolo, importante, rimbalzo. E poi ha fatto canestri decisivi per noi. Come ho detto, per tutto l’anno è stato l’ancora per noi sul lato difensivo del campo. Ma, ragazzi, quando Bam ti attacca e arriva al linea di tiro libero sul lato offensivo, sembra indifendibile”.

Dopo aver segnato una media di 35.5 punti nelle prime sei partite di Playoff, Butler si è “calmato” dopo aver saltato Gara 2 contro i Knicks per una distorsione alla caviglia destra. Nelle ultime quattro partite, la media di Butler è scesa a 24.5 punti e gli ultimi due match sono stati gli unici in cui è stato tenuto sotto i 25 punti, considerando tutti i Playoff. Gran parte del piano di gioco dei Knicks si è concentrato sull’invio di più difensori su Butler, ma Spoelstra ha detto che la sua stella è stata in grado di prendere sempre decisioni giuste, nonostante fosse limitato dal dolore alla caviglia:

“Non sto cercando scuse per lui – mi urlerebbe contro e mi sgriderebbe se lo facessi – ma è chiaro che non era fisicamente al meglio come era nella serie di Milwaukee.”

Raddoppi che non hanno messo in difficoltà Miami, la quale si è fatta trovare pronta, come confermato da Butler:

“Se ci raddoppiano, muoviamo la palla come abbiamo fatto stasera. Abbiamo ragazzi che possono tirare incredibilmente bene, attaccare e andare al canestro incredibilmente bene.”

Ora si attende l’avversaria tra Boston e Philadelphia, trascinate in Gara 7.

