NBA, Stephen Curry commenta la sconfitta Warriors: “Non ho provato belle sensazioni in Gara 3”

Brutta, bruttissima sconfitta dei Golden State Warriors nella notte contro i Los Angeles Lakers. La compagine guidata da coach Steve Kerr ha retto solamente un quarto, prima di cedere di schianto nei successivi parziali e chiudere il match sotto di 30 lunghezze. La serie, ora, si è fissata sul 2-1 a favore dei gialloviola. Nel post-partita, Stephen Curry – autore di 23 punti in 32 minuti di permanenza sul parquet – ha parlato in questa maniera:

“Molte partite [in questa stagione] le abbiamo buttate via a causa di 3 o 6 minuti davvero brutti. In quegli istanti cambia l’intero tono della partita. Cambia la nostra energia. E non è una bella sensazione quando cerchi di rientrare in ritmo, e non ce la fai, in match di questo tipo. L’ultima nostra serie – però – ha dimostrato che possiamo capire e superare questi momenti. Dobbiamo farlo di nuovo, sulla base di quello che è successo stasera.”