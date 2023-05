I New York Knicks sono ancora in corsa per le finali di Conference e lo sono grazie a Jalen Brunson, autore di 38 punti in 48 minuti nella vittoria di questa notte contro Miami. Un trionfo che porta la serie sul 3-2 per Miami e, ora, Gara 6 assume un significato ancor più importante per entrambe le squadre.

Una prestazione incredibile quella di Jalen Brunson che permette ai New York Knicks di sperare ancora nel conquistare le finali di Conference. Coach Tom Thibodeau non può che elogiare il suo giocatore nella conferenza stampa post partita:

I Knicks volevano assolutamente vincere e così è stato, un successo che ora li porterà a Gara 6: il Madison Square Garden ha dato il suo contributo, ora si vola a Miami per portare la serie sul 3-3. Jalen Brunson è consapevole della forza della squadra e della sua volontà, quella di voler andare lontano in questi Playoff:

"There's nothing really to celebrate. We obviously won and we get to see another day. This was great but we have to get one down there."

