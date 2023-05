NBA Finals 2023, la campagna in vista dell’ultimo atto Playoff

Le NBA Finals rappresentano il culmine di una lunga e a tratti estenuante stagione sportiva. Non servono molte parole per descriverne il fascino eppure è sempre interessante scovare le nuove chiavi di lettura offerte dal reparto marketing della lega ogni anno. Per l’edizione 2023, il claim è “We are all in The Finals”. Colonna sonora del video il singolo di debutto datato 2007 di una giovanissima Adele “Hometown glory”. Compaiono nelle riprese, tra gli altri Jimmy Kimmel e Payton ed Eli Manning. In chiusura, spazio a due delle leggende che per prime hanno aperto una nuova era NBA: Magic Johnson e Larry Bird.

Lo spot di lancio per le NBA Finals 2023

A questo link il video pubblicato dalla NBA sui canali ufficiali.

