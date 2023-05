NBA, Nikola Jokic presente in gara 5: la lega decide di non sospenderlo

L’NBA ha deciso che non sospenderà Nikola Jokic. Il serbo ci sarà dunque per l’importantissima gara 5 contro i Phoenix Suns (domani, ore 4:00 italiane).

La lega ha sancito che la stella dei Nuggets dovrà pagare una multa di 25.000 dollari. Sanzione relativa alla spinta rifilata in gara 4 al proprietario dei Phoenix Suns, Mat Ishbia, nel tentativo di prendere la palla e rimetterla in gioco.

In particolare la palla, uscita dal gioco nel secondo quarto, era finita in mano a Ishbia. Jokic aveva provato a strappargliela, per rimetterla velocemente in gioco, finendo per rifilare una gomitata al proprietario dei Suns (e prendendosi un tecnico).

A fine partita, conclusa con 53 punti e 11 assist, il serbo aveva dichiarato:

“Mi ha messo le mani addosso per primo. Credevo che la lega dovesse proteggerci. So bene chi è, ma in fondo è un tifoso. O mi sbaglio?”

Ishbia ha voluto calmare le acque ieri. E in un tweet ha dichiarato:

“Grande vittoria per i Suns ieri notte e serie incredibile! Dovrebbe essere l’unica storia. Sospendere o multare qualcuno per gli incidenti di ieri notte non sarebbe giusto. Ho molto rispetto per Jokic e non voglio vedere niente del genere. Sono eccitato per gara 5. Avanti Suns!”

