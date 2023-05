I Los Angeles Lakers vincono Gara 4 contro Golden State e si portano sul 3-1: oltre a LeBron James e Anthony Davis, l’eroe della serata è Lonnie Walker IV, che segna tutti i suoi 15 punti nell’ultimo quarto, permettendo alla franchigia di ribaltare la situazione dopo due quarti in svantaggio. Per i gialloviola ora le finali di Conference sono a un passo.

Lonnie Walker IV is the first Lakers bench player to score 15+ points in the fourth quarter of a playoff game since Kobe Bryant exactly 26 years ago today. pic.twitter.com/EPbinKFOLU — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 9, 2023

Lonnie Walker IV: “Conosco il mio valore”. LeBron: “Senza di lui non avremmo vinto”

Lonnie Walker IV è il primo giocatore dei Lakers dal 2006 a entrare dalla panchina e segnare almeno 15 punti nel quarto quarto in una partita di Playoff: prima di lui ci era riuscito solo Kobe Bryant. Una grande serata per lui, martoriato dagli infortuni nel corso di questa stagione, un sogno che si realizza come spiega Walker in conferenza stampa:

“È la più grande sensazione che possa immaginare, questo è qualcosa che ho sempre sognato da bambino. Conosco il mio valore, ho molta fiducia in me stesso e nei miei mezzi: sono un giocatore che ama segnare e oggi è quello che ho fatto. Ho passato momenti difficili, ma dopo mesi in palestra e dopo tanti sacrifici oggi finalmente è arrivato il mio momento”

“The greatest feeling you could ever imagine… not just being a part of the playoffs but impacting it.” @lonniewalker_4 dreamt of moments like this as a kid. pic.twitter.com/Jtv0f9Zovu — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) May 9, 2023

I 15 punti di Lonnie Walker IV sono stati decisivi per i Lakers, come afferma anche LeBron James (27 punti per lui) nel post partita:

“Senza Lonnie questa sera non avremmo vinto questa partita, è poco ma sicuro. È stata una gara difficile, ma la prossima lo sarà di più”

Appuntamento a mercoledì per Gara 5, con i Lakers che ora sono a un passo dalle finali di Conference.

Leggi anche:

NBA, Paolo Banchero è nell’All-Rookie First Team

NBA Finals 2023, orario partite anticipato: scelta condivisa da lega e broadcaster

Si è spento a 26 anni Nick Gilbert, figlio del proprietario NBA dei Cavaliers