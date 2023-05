Suns, Ayton in panchina nel finale di Gara 3 Playoff NBA, Booker lo sprona

Devin Booker e Kevin Durant hanno guidato in tandem la riscossa dei Phoenix Suns con performance da antologia contro i Denver Nuggets. Altrettanto non si può dire di DeAndre Ayton, sostituito da coach Monty Williams nelle battute conclusive del match, sul +7 Suns.

Il caso si ripete, ingigantito ovviamente dal contesto Playoff. Ayton ha poi lasciato il Footprint Center prima che venisse dato accesso agli spogliatoi ai media accreditati. Probabile una multa, ma conta poco, prioritario recuperare fiducia. Prova a contribuire a motivare il compagno di squadra proprio Devin Booker, che ha risposto così in conferenza stampaconferenza stampa:

“Questa è la vita. Siamo nel giro da abbastanza tempo per comprendere che non sarà sempre la tua serata. Si tratta di fare altre cose per colmare [questa mancanza]. Energia e sforzo devono sempre essere ad alto livello, specialmente a questo punto dell’anno. Non puoi andare in confusione e permettere che [la negatività] ti entri in testa. Ho percepito questo da parte sua stasera, sta a me tenerlo su di morale e focalizzarlo sul ‘prossimo possesso’”