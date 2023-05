Playoff NBA 2023, Booker trascina Phoenix con 47 punti: Denver va KO in Gara 3

Devin Booker da favola in Gara 3 della serie Playoff NBA 2023 tra Phoenix Suns e Denver Nuggets. Il giocatore ha infatti registrato 47 punti nella vitale vittoria con il punteggio di 121-114 in quel di Phoenix. È stata la terza trascendente partita di Booker nelle ultime due settimane: aveva segnato 45 punti in una fondamentale vittoria in Gara 3 contro i LA Clippers, quindi altri 47 punti (di cui 25 punti in un vorticoso terzo quarto) in Gara 5 della stessa serie. Quarantasette segnati anche questa notte che rappresentano il suo career high ai Playoff.

Kevin Durant, subito dopo la vittoria contro Denver, ha confermato la crescita di Booker in questa maniera:

“Se guardiamo attentamente a Booker, vediamo quanto stia crescendo, come si stia evolvendo. Vediamo la sua etica del lavoro, l’amore per il gioco… ed è fonte di ispirazione per tutti quelli che sono intorno a lui.”

La risposta di Booker alle belle parole di KD non si è fatta attendere:

“Avere l’opportunità di giocare con alcuni dei migliori giocatori di tutti i tempi, è qualcosa che migliorerà solo il mio gioco e migliorerà la mia storia, ad essere onesti”

